Марадона восседал на троне во время матча «Химнасии» с «Ньюэллсом»

Главный тренер «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона восседал на троне в матче 11-го тура чемпионата Аргентины с «Ньюэллс Олд Бойз».

В выездном матче чемпионата Аргентины «Химнасия» разгромила «Ньюэллс» со счётом 4:0. При этом наставник гостей Диего Марадона управлял командой, сидя на шикарном троне.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Goal.

Отметим, Марадона в сезоне-1993/94 провёл 5 матчей в составе «Ньюэллс Олд Бойз».

Таким образом, «Химнасия» одержала вторую победу за последние три матча.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года. После 11 туров чемпионата Аргентины команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 7 очков. В следующем туре «Химнасия» сыграет с «Эстудиантесом».