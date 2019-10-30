Марадона восседал на троне во время матча «Химнасии» с «Ньюэллсом»
Главный тренер «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона восседал на троне в матче 11-го тура чемпионата Аргентины с «Ньюэллс Олд Бойз».
В выездном матче чемпионата Аргентины «Химнасия» разгромила «Ньюэллс» со счётом 4:0. При этом наставник гостей Диего Марадона управлял командой, сидя на шикарном троне.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Goal.
Отметим, Марадона в сезоне-1993/94 провёл 5 матчей в составе «Ньюэллс Олд Бойз».
Таким образом, «Химнасия» одержала вторую победу за последние три матча.
Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года. После 11 туров чемпионата Аргентины команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 7 очков. В следующем туре «Химнасия» сыграет с «Эстудиантесом».
Видео: Марадона станцевал после первой победы в качестве тренера «Химнасии»
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