Вальверде: Месси обладает невероятным талантом, может пройти любого соперника

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, комментируя победу команды в матче 11-го тура Примеры с «Вальядолидом» (5:1), выделил игру капитана Лионеля Месси, оформившего дубль.
«Месси обладает невероятным талантом. Он может пройти любого соперника. На тренировках у нас возникают такие ситуации, думаешь, что он отдаст пас влево или вправо, а он в итоге адресует передачу совершенно в другом направлении. Такое можно увидеть только у него. С каждым днём он чувствует себя всё лучше. Он набирает прежнюю форму. Он забил в Праге, мог там оформить и дубль. Месси стал свежее, мы очень рады и довольны тем, как он играет», — приводит слова Вальверде Goal.
После этой победы «Барселона» набрала 22 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры.
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