Мельгарехо рассказал, что поменялось в тренировках «Спартака» с приходом Тедеско

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал, что поменялось в тренировках команды с приходом на должность главного тренера Доменико Тедеско.
«Что касается переноса тренерской скамейки ближе к трибуне B, то команде такие перемены на пользу. Это как глоток свежего воздуха. Поддержка трибун теперь ощущается ещё сильнее, поэтому я только за.
С приходом Тедеско тактических занятий стало больше. Тренерский штаб вовлекает игроков в процесс обсуждения. Нам это интересно!
Постоянно общаемся с Тедеско на тренировках, он объясняет тактические детали. Между нами полное взаимопонимание.
Подробно тему моей позиции мы не обсуждали. Первый матч при Тедеско я начинал впереди в паре с Шюррле, затем стал играть справа, а заканчивал левым центральным полузащитником. Вообще, за годы выступлений в «Спартаке» я не был только вратарём! Кажется, в остальных ролях меня уже пробовали", — цитирует Мельгарехо пресс-служба «Спартака».
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