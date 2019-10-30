«Крылья Советов» показали, что осталось за кадром матча с «Зенитом»
Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала видеоролик, посвящённый матчу 14-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча, проходившая в Самаре, завершилась победой питерцев со счётом 2:0.
В ролик вошли предматчевые развлекательные мероприятия на «Самара Арене», приезд команд на стадион, атмосфера на игре и многое другое.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Крыльев Советов».
Победная серия «Зенита» в чемпионате России достигла трёх матчей. «Крылья Советов» потерпели первое поражение в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Миодрага Божовича одержала три победы подряд и один раз сыграла вничью.
Сине-бело-голубые, набрав 32 очка, возглавляют турнирную таблицу Премьер-Лиги, клуб из Самары (17) занимает седьмое место.
Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов»
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