«Крылья Советов» показали, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала видеоролик, посвящённый матчу 14-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча, проходившая в Самаре, завершилась победой питерцев со счётом 2:0.

В ролик вошли предматчевые развлекательные мероприятия на «Самара Арене», приезд команд на стадион, атмосфера на игре и многое другое.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Крыльев Советов».

Победная серия «Зенита» в чемпионате России достигла трёх матчей. «Крылья Советов» потерпели первое поражение в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Миодрага Божовича одержала три победы подряд и один раз сыграла вничью.

Сине-бело-голубые, набрав 32 очка, возглавляют турнирную таблицу Премьер-Лиги, клуб из Самары (17) занимает седьмое место.