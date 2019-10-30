Модрич: бегут мурашки, когда вспоминаю 10-ю победу «Реала» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вспомнил, как мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов в 10-й раз в своей истории. «Реал» в сезоне-2013/14 в финале Лиги чемпионов обыграл «Атлетико» со счётом 4:1. Три мяча «Реал» забил в дополнительное время, а в овертайм команды перешли после того, как Серхио Рамос на 3-й добавленной минуте сравнял счёт.
«Возможно, тот гол Рамоса немного изменил историю футбола в Европе. «Реал» и до этого много всего выигрывал, но клуб не мог победить в Лиге чемпионов 12 лет. Цель завоевания 10-го титула была очень важна. Все постоянно говорили: десима, десима. Было что-то и в психологии, при Моуринью «Реал» трижды выходил в полуфинал. Было сложно преодолеть психологический барьер.
И затем нам удалось достичь этой цели. Знаете, у меня до сих пор появляются мурашки, когда я вспоминаю эту победу. Тот гол Рамоса после моей подачи с углового изменил многое», — цитирует Модрича Marca.
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