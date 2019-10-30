Фомин, потерявший много крови в матче со «Спартаком», выписан из больницы

Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин, который потерял много крови и которого госпитализировали после матча молодёжного первенства России со «Спартаком», был выписан из больницы. Об этом сообщается в «твиттере» казанского клуба.

«Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье. Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты», — сказано в сообщении пресс-службы «Рубина».

Напомним, у футболиста было подозрение на разрыв селезёнки, однако этот диагноз не подтвердился. Он получил сильный ушиб с внутренним кровотечением. Игрока прооперировали.