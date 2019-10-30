Месси забил за последние 5 лет больше штрафных любой из команд топ-5 лиг Европы
Первый гол капитана «Барселоны» Лионеля Месси в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» стал для него 20-м за последние пять лет, забитым прямым ударом со штрафного, и вторым в текущем сезоне.
Как сообщает MisterChip в своём «твиттере», за это время ни одна из команд пяти ведущих европейских чемпионатов не забивала так часто подобным образом. Лучшими по этому показателю в высших дивизионах Испании, Англии, Италии, Германии и Франции за последние пять лет являются «Ювентус» (15 голов), «Рома» (13), «Пари Сен-Жермен» (13), «Лион» (13) и «Болонья» (12).
В текущем сезоне Месси принял участие в восьми матчах на клубном уровне. На счету 32-летнего нападающего 5 забитых мячей и 5 результативных передач.
Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне
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