Месси забил за последние 5 лет больше штрафных любой из команд топ-5 лиг Европы

Первый гол капитана «Барселоны» Лионеля Месси в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» стал для него 20-м за последние пять лет, забитым прямым ударом со штрафного, и вторым в текущем сезоне.

Как сообщает MisterChip в своём «твиттере», за это время ни одна из команд пяти ведущих европейских чемпионатов не забивала так часто подобным образом. Лучшими по этому показателю в высших дивизионах Испании, Англии, Италии, Германии и Франции за последние пять лет являются «Ювентус» (15 голов), «Рома» (13), «Пари Сен-Жермен» (13), «Лион» (13) и «Болонья» (12).

В текущем сезоне Месси принял участие в восьми матчах на клубном уровне. На счету 32-летнего нападающего 5 забитых мячей и 5 результативных передач.