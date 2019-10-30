«Локомотив» и «Спартак» оштрафовали более чем на 200 тыс. рублей после дерби

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел инциденты, произошедшие во время матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак». По итогам рассмотрения было решено оштрафовать обе команды из-за поведения болельщиков.

«Локомотив» оштрафован на 80 тыс. рублей за пиротехнику, за нецензурные скандирования — 50 тыс. рублей. «Спартак» оштрафован на 20 тыс. рублей за пиротехнику, за нецензурные скандирования — на 80 тыс. рублей», — передаёт слова главу Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Встреча «Локомотива» и «Спартака» закончилась победой гостей со счётом 3:0. «Спартак» одержал первую победу при Доменико Тедеско, который сменил на посту главного тренера Олега Кононова.