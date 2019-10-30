КДК наказал участников массовой драки в матче молодёжек «Ахмата» и «Арсенала»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях, которые вынесены игрокам «Ахмата» и «Арсенала» за удаления в матче 14-го тура молодёжного первенства страны. Красные карточки за участие в массовой потасовке во время встречи получили Никита Мельников («Арсенал»), Таймаз Хизриев и Мурсалин Денилханов (оба — «Ахмат»).
«В протоколе было указано, что была массовая конфронтация. Футболисты были удалены за агрессивное поведение. Мы посмотрели видеозапись. КДК установил, что была драка между футболистами. В соответствии со статьёй 97 каждый удалённый футболист дисквалифицирован на шесть матчей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В матче молодёжного первенства «Ахмат» — «Арсенал» произошла массовая драка
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