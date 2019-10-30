Дубль Глушакова помог «Ахмату» разгромить «Луч» в матче 1/8 финала Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России «Ахмат» принимал владивостокский «Луч». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Голами в составе грозненской команды отметились полузащитники Конрад Михаляк и Денис Глушаков, оформивший дубль, а также нападающий Аблайе Мбенге и защитник Уилкер Анхель, успешно реализовавший пенальти. Автором единственного гола владивостокской команды стал полузащитник Никита Саламатов.
Таким образом, грозненский «Ахмат» вышел в 1/4 финала Кубка России, а владивостокский «Луч» завершил выступление в турнире. Ранее в следующую стадию турнира вышел «Урал», обыгравший тульский «Арсенал» (2:2, 5:4 — по пенальти).
В четвертьфинале Кубка России «Ахмат» сыграет с победителем пары «Зенит» — «Томь».
- 30 октября 2019
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