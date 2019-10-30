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«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» и вышел в 1/4 финала Кубка России

«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» и вышел в 1/4 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/8 финала Кубка России ярославский «Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва). В качестве его ассистентов выступили Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир).

Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Дмитрий Самойлов. Через несколько минут преимущество ярославского клуба увеличил Александр Эктов. На 61-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте, отличился Владимир Хозин. На 90-й минуте Хозин сравнял счёт.

В серии пенальти игроки «Нижнего Новгорода» не реализовали ни одной из трёх попыток, а гости пробивали без промахов.

В 1/4 финала «Шинник» сыграет с «Уралом».

Кубок России. 1/8 финала
30 октября 2019, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 2
0 : 3
Шинник
Ярославль
0:1 Самойлов – 32'   0:2 Эктов – 35'   1:2 Хозин – 61'   2:2 Хозин – 90'
Удаления: Игнатович – 65' / нет
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