«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» и вышел в 1/4 финала Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России ярославский «Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва). В качестве его ассистентов выступили Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир).

Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Дмитрий Самойлов. Через несколько минут преимущество ярославского клуба увеличил Александр Эктов. На 61-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте, отличился Владимир Хозин. На 90-й минуте Хозин сравнял счёт.

В серии пенальти игроки «Нижнего Новгорода» не реализовали ни одной из трёх попыток, а гости пробивали без промахов.

В 1/4 финала «Шинник» сыграет с «Уралом».