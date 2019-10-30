«РБ Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» в Кубке Германии, забив шесть голов

В матче 1/16 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер.
Счёт был открыт на 13-й минуте — вратарь хозяев Павао Перван забил автогол. На 55-й минуте преимущество «быков» увеличил Марсель Забитцер, которому ассистировал Тимо Вернер. Через несколько минут счёт до крупного довёл Эмиль Форсберг с паса Вернера. На 61-й минуте четвёртый гол в ворота «волков» забил Конрад Лаймер с передачи Юссуфа Поульсена. Затем отличился Вернер с паса Поульсена. Шестой гол забил Вернер, оформив дубль. На 89-й минуте гол престиж забил Ваутер Вегорст.
Напомним, «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов.
В другом матче 1/16 финала Кубка Германии «Вердер» разгромил «Хайденхайм» со счётом 4:1.
- 30 октября 2019
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