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«РБ Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» в Кубке Германии, забив шесть голов

«РБ Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» в Кубке Германии, забив шесть голов
Футбол / Германия 0

В матче 1/16 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер.

Счёт был открыт на 13-й минуте — вратарь хозяев Павао Перван забил автогол. На 55-й минуте преимущество «быков» увеличил Марсель Забитцер, которому ассистировал Тимо Вернер. Через несколько минут счёт до крупного довёл Эмиль Форсберг с паса Вернера. На 61-й минуте четвёртый гол в ворота «волков» забил Конрад Лаймер с передачи Юссуфа Поульсена. Затем отличился Вернер с паса Поульсена. Шестой гол забил Вернер, оформив дубль. На 89-й минуте гол престиж забил Ваутер Вегорст.

Напомним, «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов.

В другом матче 1/16 финала Кубка Германии «Вердер» разгромил «Хайденхайм» со счётом 4:1.

Кубок Германии. 2-й раунд
30 октября 2019, среда. 20:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 6
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Перван – 13' (автогол)   0:2 Забитцер – 55'   0:3 Форсберг – 58'   0:4 Лаймер – 61'   0:5 Вернер – 68'   0:6 Вернер – 88'   1:6 Вегорст – 89'
Кубок Германии. 2-й раунд
30 октября 2019, среда. 20:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
4 : 1
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Рашица – 6'   2:0 Биттенкорт – 11'   3:0 Классен – 18'   4:0 Фридль – 41'   4:1 Шнаттерер – 45+1' (пен)
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