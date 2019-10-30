Осорио: хотел бы продолжить карьеру в «Зените»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0), а также признался, что хотел бы продолжить карьеру в петербургском клубе.
«Хороший матч. Знали, что соперник приедет показывать свою игру, попытается навязать нам свой футбол. Готовились к матчу, хорошо его провели и заслуженно победили.
Меня отлично приняли в Петербурге, меня здесь всё устраивает, мне тут хорошо. Хотелось бы продолжить карьеру в «Зените» и приносить максимум пользы команде. Знаю, идут разговоры, что я сыграл пять матчей и теперь «Зенит» обязан выкупить мой контракт. Я об этом ничего не знаю, но мне хотелось бы тут остаться и продолжить карьеру.
Что касается плотного графика, мало того что у нас три матча, так они ещё и все важные для борьбы. Каждый из нас должен быть готов помочь, выйти на замену и сыграть на максимуме возможностей. Будет приятно встретиться в следующем раунде с Уилкер Анхелем. Не так часто доводится играть против другого венесуэльца. С радостью увижу его на поле и обыграю», — передаёт слова Осорио корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 30 октября 2019
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