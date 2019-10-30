Сутормин: в первом тайме «Томь» имела моменты, могла сравнять счёт

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0).
«Было сложно, думаю, в первом тайме вы видели. Во втором тайме вышли, забили хорошие мячи, могли ещё забить. Так что в целом хорошо, что выиграли, не пропустили, сыграли на ноль и прошли дальше в Кубке.
Что касается моего гола, получил мяч, была ударная позиция. Убрал под правую и пробил в дальний угол. Хорошо, что так удачно попал, мяч залетел в ворота. Забил второй мяч, а то мы выходили после первого тайма с мыслью, что надо поскорее забить второй, тогда будет полегче. После этого раскрепостились и стало больше моментов, игра пошла по-другому.
Сейв головой Васютина? Поздравляем его с первым нулём. Он совершил сейв когда надо, а потом ещё со штрафного ударил. Молодец.
Моё дело — тренироваться, а тренерский штаб выбирает состав на игру. Мы все — одна команда, все готовимся. У нас много человек в команде, и на тренировках надо показывать себя, и будет шанс. Надо будет им воспользоваться. Это рабочий процесс, не всегда каждый футболист играет. Бывают такие моменты, главное, работать на поле и на тренировках, отдаваться всем сердцем. Мы одна команда и делаем один результат. Всё будет хорошо», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 30 октября 2019
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