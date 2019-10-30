«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Верратти до 2024 года

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о продлении контракта с итальянским полузащитником Марко Верратти.

Новое соглашение футболиста с клубом будет действовать до лета 2024 года.

Фото доступно в «твиттере» «ПСЖ».

Верратти перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Пескары». Сумма трансфера составила € 12 млн. В составе французского клуба 26-летний хавбек принял участие в 290 матчах, в которых стал автором девяти забитых мячей, а также отдал 48 результативных передач. Вместе с «ПСЖ» Верратти становился 6-кратным чемпионом Франции, 4-кратным обладателем Кубка Франции, 5-кратным обладателем Кубка французской лиги, а также 6-кратным обладателем Суперкубка Франции. За сборную Италии сыграл 36 матчей и забил три мяча.