Глушаков: «Ахмат» занимает не своё место, мы должны это исправить

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о положении команды в турнирной таблице. После 14 туров грозненцы занимают 15-е место.



«Ахмат» бывает то в конце, то в середине турнирной таблицы. Но плотность в чемпионате очень высокая: две игры выиграл – и поднялся на шестое место, а если эти же два матча проиграл – уже предпоследнее, болтаешься где-то в конце. Но мы должны это исправить, сейчас занимаем не своё место.



Почему «Ахмату» так тяжело даются голы? Это всё психологические вещи – просто не получается выиграть. Тем более когда мы создаём, но не реализуем моменты. Турнирная таблица давит на атакующих футболистов, да и на всю команду. Поэтому все иногда торопятся или перегорают. Поэтому и реализация хромает: хотим всё сделать побыстрее. Но матч с «Лучом» должен нас раскрепостить, всё-таки мы много забили, должны почувствовать уверенность. У нас получалась комбинационная игра, должны были забивать больше пяти. Так что нам есть над чем работать», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Я словно обновился». Интервью с Денисом Глушаковым Автор дубля — о первых голах за «Ахмат», ситуации в команде и футболе Шалимова.