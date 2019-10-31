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Эмери: мы расстроены, «Арсенал» заслуживал большего в матче с «Ливерпулем»

Эмери: мы расстроены, «Арсенал» заслуживал большего в матче с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев в серии пенальти (5:5, 5:4 — по пенальти).

«Сумасшедший матч. Я горжусь проделанной работой, команда сохраняла высокий темп в первые 45 минут. В конце матча мы выигрывали до самого последнего момента. Серия пенальти – это всегда 50 на 50 и мы проиграли.

Мы расстроены, но наша работа заслуживает большего. Есть много положительных моментов. Обе команды не могут быть довольны действиями в обороне. Но для болельщиков это были потрясающие 90 минут. Результат всё время менялся. Это было впечатляюще.

«Арсенал» может гордиться проделанной работой, но не результатом. Месут Озил вернулся и помогает команде своими игровыми качествами и духом. Мы планировали заменить его и обсудили это заранее», — приводит слова Эмери BBC.

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