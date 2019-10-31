«Ливерпуль» установил рекорд Кубка английской лиги

«Ливерпуль» на своём поле одолел «Арсенал» в серии пенальти после ничьей в основное время матча 1/8 финала Кубка английской лиги (5:5, 5:4 – пен).



Как сообщает Opta в «Твиттере», для мерсисайдцев эта победа стала уже восьмой в серии одиннадцатиметровых в этом турнире, что является рекордом. Никому к настоящему моменту ещё не удавалось столько раз пройти в следующую стадию Кубка лиги по пенальти.



Своего соперника в четвертьфинале соревнований «Ливерпуль» узнает в ходе жеребьёвки, которая состоится сегодня, 31 октября. Ранее участие в следующей стадии Кубка лиги себе обеспечили «Эвертон», «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Лестер Сити», «Колчестер Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» и «Оксфорд Юнайтед». С турнирной сеткой можно ознакомиться на «Чемпионате».

Фантастика на «Энфилде»! 10 голов, серия пенальти, камбэк «Ливерпуля», АААААА! «Арсенал» и «Ливерпуль» провели лучший матч в истории Кубка лиги.