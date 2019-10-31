Абаев: у Карпина была проблема со Скопинцевым. Тот прятался и ел пирожки

Бывший вратарь «Ростова» Илья Абаев рассказал о проблеме, которая ранее возникала во взаимоотношениях главного тренера команды Валерия Карпина и защитника Дмитрия Скопинцева, ныне выступающего за «Краснодар».



«Карпин смеялся, что даже штрафовать некого. Даже если случались какие-то отклонения, то все возвращались в боевой вес очень быстро. Единственная проблема у него была со Скопинцевым. Он прятался в аэропорту, ел пирожки, а потом удивлялся, откуда у него лишний вес», — приводит слова Абаева «Спорт Бизнес Online».



После 14 туров «Ростов», набрав 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (32). Тройку лидеров замыкает «Локомотив», отстающий от ростовчан по дополнительным показателям.

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