Вратарь «Арсенала» верит, что Джака останется капитаном клуба

Вратарь «Арсенала» Дамиан Мартинес выразил поддержку капитану клуба Граниту Джаке после матча Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (5:5).



«Только тренер решает, останется ли он капитаном. Но для нас, как для команды, Джака – лидер, и мы его поддерживаем. Он -прекрасный парень, у него хорошая семья, доброе сердце, и он любит клуб. Когда кто-то проходит через трудности, мы всегда поддерживаем его. Ради Гранита мы хотели победить «Ливерпуль».



Вся произошедшая ситуация была очень неожиданной, ведь мы знаем, как сильно он заботится о клубе. Люди в целом очень эмоциональны. В то время он не думал о последствиях, потому что счёт был ничейным, и болельщики хотели выиграть игру. Я считаю, что будь все иначе, такой ситуации бы не возникло», — приводит слова Мартинеса The Telegraph.

Напомним, во время матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (2:2) Гранит Джака медленно уходил с поля при замене, а когда трибуны «Эмирейтс» недовольно загудели, полузащитник выругался и, сорвав с себя футболку, направился в раздевалку, не дождавшись окончания матча.