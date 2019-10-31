Бельерин отдал свою куртку замёрзшему ребёнку перед матчем с «Ливерпулем». Видео
Испанский защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин отдал свою куртку замёрзшему ребёнку, который сопровождал его при выходе на поле перед матчем 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (5:5, пен — 4:5).
Бельерин и мальчик находились в подтрибунном помещении, и футболист, увидев, что ребёнок замерз, снял с себя куртку и надел на него.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Арсенала».
24-летний Бельерин является воспитанником «Барселоны». За английский клуб он выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне испанец не провёл ни одного матча в английской Премьер-лиге, однажды попал в заявку. Контракт игрока с «канонирами» действует до лета 2023 года.
«Арсенал», набрав 16 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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