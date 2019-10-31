Марсело рассказал о панической атаке перед финалом ЛЧ с «Ливерпулем» в 2018 году

Бразильский защитник «Реала» Марсело рассказал, что у него случился приступ паники перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2017/18 с «Ливерпулем» (3:1).
«Я не мог дышать. Я пытался не паниковать. Это было в раздевалке прямо перед финалом Лиги чемпионов с „Ливерпулем“ в 2018 году.
Мне казалось, что у меня что-то застряло в груди. Это огромное давление. Вы знаете это чувство? Я не говорю о нервах. Нервы в футболе это нормально. Это было что-то другое. Мне казалось, что я задыхаюсь.
Всё началось ночью перед финалом. Я не мог есть. Я не мог спать. Я думал только о матче. На самом деле это было забавно, потому что моя жена Клариса злилась на меня, что я грыз ногти, и она, наконец, заставила меня перестать это делать несколько лет назад. Но я проснулся в день финала, f все мои ногти обгрызанными.
Нервничать в футболе — это нормально. Если вы не испытываете беспокойства перед финалом, вы не настоящий человек. Ты просто пытаешься не наложить в штаны. Это правда!
Для меня давление было самым сильным финалом с „Ливерпулем“. Может быть, люди подумают, что это странно. Мы уже выиграли два трофея подряд. Все хотели, чтобы „Ливерпуль“ победил. Так в чём проблема?
Когда у вас есть шанс войти в историю, вы чувствуете давление. Я думал о том, чтобы позвонить доктору, но боялся, что он не разрешит мне играть. И мне пришлось играть. Я должен был что-то доказать себе», — приводит слова Марсело The Players' Tribune.
- 31 октября 2019
-
19:09
-
18:58
-
18:41
-
18:28
-
18:20
-
18:17
-
17:56
-
17:51
-
17:40
-
17:32
-
17:18
-
17:15
-
17:07
-
16:46
-
16:40
-
16:30
-
16:28
-
16:12
-
16:00
-
15:40
-
15:36
-
15:11
-
15:00
-
14:27
-
14:14
-
14:06
-
13:51
-
13:33
-
13:15
-
13:12
-
12:11
-
11:57
-
11:30
-
11:09
-
11:02