Марсело рассказал о панической атаке перед финалом ЛЧ с «Ливерпулем» в 2018 году

Бразильский защитник «Реала» Марсело рассказал, что у него случился приступ паники перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2017/18 с «Ливерпулем» (3:1).

«Я не мог дышать. Я пытался не паниковать. Это было в раздевалке прямо перед финалом Лиги чемпионов с „Ливерпулем“ в 2018 году.



Мне казалось, что у меня что-то застряло в груди. Это огромное давление. Вы знаете это чувство? Я не говорю о нервах. Нервы в футболе это нормально. Это было что-то другое. Мне казалось, что я задыхаюсь.



Всё началось ночью перед финалом. Я не мог есть. Я не мог спать. Я думал только о матче. На самом деле это было забавно, потому что моя жена Клариса злилась на меня, что я грыз ногти, и она, наконец, заставила меня перестать это делать несколько лет назад. Но я проснулся в день финала, f все мои ногти обгрызанными.



Нервничать в футболе — это нормально. Если вы не испытываете беспокойства перед финалом, вы не настоящий человек. Ты просто пытаешься не наложить в штаны. Это правда!



Для меня давление было самым сильным финалом с „Ливерпулем“. Может быть, люди подумают, что это странно. Мы уже выиграли два трофея подряд. Все хотели, чтобы „Ливерпуль“ победил. Так в чём проблема?



Когда у вас есть шанс войти в историю, вы чувствуете давление. Я думал о том, чтобы позвонить доктору, но боялся, что он не разрешит мне играть. И мне пришлось играть. Я должен был что-то доказать себе», — приводит слова Марсело The Players' Tribune.