Талалаев — о победе над «Оренбургом»: рад, что команда проявила себя командой

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Оренбургом» (2:1).

«Хорошая кубковая игра. Очень рад, что мои футболисты дотерпели во втором тайме. В первом — играли в хороший футбол, а во втором — тяжеловато нам стало. У нас плотный график матчей и состав, я бы не сказал, что полурезервный, но пять человек не было. Ребята остались в Москве, чтобы готовиться к следующей игре. Поэтому ресурс не самый оптимальный был. Я очень рад, что команда проявила себя командой», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

Победу «Химкам» принёс дубль Артёма Поляруса. В составе «Оренбурга» единственный гол забил Джордже Деспотович.

В 1/4 финала «Химки» сыграют с победителем пары «Торпедо» — «Балтика».