Месси и Паредес вызваны в сборную Аргентины на матчи с Бразилией и Уругваем

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал список игроков, которые вызваны для участия в товарищеских матчах с Бразилией (15 ноября) и Уругваем (19 ноября).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отбыл трёхмесячную дисквалификацию за обвинения КОНМЕБОЛ в коррупции и получил вызов в команду.

Вратари: Агустин Марчесин («Порту»), Хуан Муссо («Удинезе»), Эмилиано Мартинес («Арсенал»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»).

Защитники: Хуан Фойт («Тоттенхэм Хотспур»), Ренцо Саравия («Порту»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Пеццелья (Фиорентина»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Вальтер Каннеманн («Гремио»), Николас Тальяфико («Аякс»), Неуэн Перес («Фамаликан»).

Полузащитники: Гидо Родригес («Америка»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм Хотспур»), Леандро Паредес («ПСЖ»), Николас Домингес («Велес»), Родриго Де Пауль («Удинезе»), Маркос Акунья («Спортинг»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Лукас Окампос («Севилья»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Николас Гонсалес («Штутгарт»), Лукас Аларио («Байер»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»).