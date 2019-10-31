Месси и Паредес вызваны в сборную Аргентины на матчи с Бразилией и Уругваем

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал список игроков, которые вызваны для участия в товарищеских матчах с Бразилией (15 ноября) и Уругваем (19 ноября).
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отбыл трёхмесячную дисквалификацию за обвинения КОНМЕБОЛ в коррупции и получил вызов в команду.
Вратари: Агустин Марчесин («Порту»), Хуан Муссо («Удинезе»), Эмилиано Мартинес («Арсенал»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»).
Защитники: Хуан Фойт («Тоттенхэм Хотспур»), Ренцо Саравия («Порту»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Пеццелья (Фиорентина»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Вальтер Каннеманн («Гремио»), Николас Тальяфико («Аякс»), Неуэн Перес («Фамаликан»).
Полузащитники: Гидо Родригес («Америка»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм Хотспур»), Леандро Паредес («ПСЖ»), Николас Домингес («Велес»), Родриго Де Пауль («Удинезе»), Маркос Акунья («Спортинг»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Лукас Окампос («Севилья»).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Николас Гонсалес («Штутгарт»), Лукас Аларио («Байер»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»).
- 31 октября 2019
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