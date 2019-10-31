Гендиректор «Уфы» прокомментировал объявление о «покупке» фанатов на матч РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал появившееся объявление в социальной сети «ВКонтакте», что людям предлагают деньги за поддержку команды на домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

«Сейчас начинают сильно педалировать ситуацию, что мы за деньги приглашаем болельщиков ходить на наши матчи. Это смех. У нас есть партнёр, который выкупил один из секторов за деньги, чтобы делать там флешмоб на каждом матче. Они платят за это деньги людям, которые будут ходить на их сектор. Мы, наоборот, делаем хорошее дело: болельщик может прийти на матч, да ещё и заработать. А это очень прилично.

Мы не первые, у кого есть такая система. Журналисты Уфы обсуждают эту тему, но при этом не пытаются что-то узнать, а это вносит разлад среди болельщиков, хотя мы дорожим каждым болельщиком: на следующем матче будет раздача горячей каши и чая», — сказал генеральный директор «Уфы» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.