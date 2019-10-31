«Спартак» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч сочинский арбитр Павел Кукуян. В качестве его ассистентов выступили Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь).

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. На 59-й минуте Ларссон увеличил преимущество московского клуба, оформив дубль. На 86-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Долгов.

В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА, который в 1/8 финала обыграл «Уфу» со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Яки Бийола в компенсированное время.