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«Спартак» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

«Спартак» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч сочинский арбитр Павел Кукуян. В качестве его ассистентов выступили Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь).

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. На 59-й минуте Ларссон увеличил преимущество московского клуба, оформив дубль. На 86-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Долгов.

В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА, который в 1/8 финала обыграл «Уфу» со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Яки Бийола в компенсированное время.

Кубок России. 1/8 финала
31 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Ларссон – 43'   2:0 Ларссон – 59'   2:1 Долгов – 86'
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