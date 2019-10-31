Игнашевич: у «Торпедо» нет приоритетов, решаем две задачи в двух турнирах

Тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу со счётом 1:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с калининградской «Балтикой».
«Очень довольны, что вышли в четвертьфинал. И ребята, и наши болельщики счастливы. Это главный итог сегодняшнего дня. Сделали выводы из последнего матча с «Балтикой». В Кубке каждый может победить каждого, особенно в нашей сетке. У всех одинаковые шансы.
У нас нет приоритетов, решаем две задачи в двух турнирах. Было бы три турнира, решали бы три задачи. Если выйдем в РПЛ по спортивному принципу, то точно будем там играть.
Подумаем, как красиво попрощаться со стадионом. Я точно возьму какую-то часть стадиона, трофей. Эта арена мне родная», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 31 октября 2019
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