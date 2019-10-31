Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игнашевич: у «Торпедо» нет приоритетов, решаем две задачи в двух турнирах

Игнашевич: у «Торпедо» нет приоритетов, решаем две задачи в двух турнирах
Футбол / Кубок России 0

Тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу со счётом 1:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с калининградской «Балтикой».

«Очень довольны, что вышли в четвертьфинал. И ребята, и наши болельщики счастливы. Это главный итог сегодняшнего дня. Сделали выводы из последнего матча с «Балтикой». В Кубке каждый может победить каждого, особенно в нашей сетке. У всех одинаковые шансы.

У нас нет приоритетов, решаем две задачи в двух турнирах. Было бы три турнира, решали бы три задачи. Если выйдем в РПЛ по спортивному принципу, то точно будем там играть.

Подумаем, как красиво попрощаться со стадионом. Я точно возьму какую-то часть стадиона, трофей. Эта арена мне родная», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Тренер «Балтики»: желаю «Торпедо» добраться до финала Кубка России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019