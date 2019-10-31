Бакаев: ЦСКА — очень желанный соперник. Одна проблема — матч будет в 2020 году

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом». Соперником красно-белых в четвертьфинале турнира будет ЦСКА.

«Настроение позитивное, всё-таки мы прошли дальше. Пропущенный мяч? Так получилось, концентрация всё равно была на высшем уровне. «Ростов» — хорошая команда, так что всякое бывает.

Нам всё равно надо добавлять и больше работать, мы должны доминировать от первой и до последний минуты. Надо не давать сопернику вообще подходить к нашим воротам. Практически 70 минут сегодня мы не давали «Ростову» подойти, но потом немножко сели. Так что надо работать, но ведь будут сборы — будем становиться сильнее.

ЦСКА — очень желанный соперник, думаю, они тоже в предвкушении этой встречи. Одна проблема — матч будет только в следующем году. Но ждём с нетерпением, будем готовиться. Даст бог, будем проходить», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.