Джикия: не почувствовал, что все игроки «Ростова» — машины

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом».

«Мы не могли сделать последний пас, но, слава богу, у меня получилось отдать передачу, а Джордан классно открылся. Гол в раздевалку сыграл для нас важную роль.

Когда мы забили второй гол, то играли по счёту. Да, у них вышли ребята, которые обострили игру, но в целом мы владели ситуацией. Нам забили ненужный мяч, но «Ростов» контролировал мяч, а мы — игру.

Тедеско сказал, что у «Ростова» нет второго состава, а все футболисты соперника — машины? Я бы не сказал, что что-то почувствовал. Мы играли в свою игру, получалось у нас хорошо. Владели мячом, подходы нашли и дважды забили. Всё закономерно.

Когда узнали стартовый состав соперника, были немного удивлены. Но у нас свои задачи и игра, главное — что прошли дальше, как и хотели», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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