Хавбек «Торпедо» Елисеев: с «Балтикой» была настоящая кубковая игра

Полузащитник «Торпедо» Александр Елисеев прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Балтикой» (1:0).
«Настоящая кубковая игра. Мы хотели забить, и они хотели. Игра здесь была до гола. Хорошо, что со стандарта забили и победили.
Мы любим комбинировать в игре, но мороз сказался на нас. Наигрываем разные стандарты, поэтому не могу сказать, что нам повезло с голом. То, что требовалось от игроков, было сделано, и забили гол. В каждом голе есть небольшое количество везения.
Всем было тяжело, и надо было перемещаться вперёд, назад, закрывать бровку. У меня было мало игрового времени, но тренер доверился мне сегодня. Перед игрой было небольшое волнение от того, что мало играл, а после свистка оно пропало», — сказал Елисеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.
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