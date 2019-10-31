Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек «Торпедо» Елисеев: с «Балтикой» была настоящая кубковая игра

Хавбек «Торпедо» Елисеев: с «Балтикой» была настоящая кубковая игра
Футбол / Кубок России 0

Полузащитник «Торпедо» Александр Елисеев прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Балтикой» (1:0).

«Настоящая кубковая игра. Мы хотели забить, и они хотели. Игра здесь была до гола. Хорошо, что со стандарта забили и победили.

Мы любим комбинировать в игре, но мороз сказался на нас. Наигрываем разные стандарты, поэтому не могу сказать, что нам повезло с голом. То, что требовалось от игроков, было сделано, и забили гол. В каждом голе есть небольшое количество везения.

Всем было тяжело, и надо было перемещаться вперёд, назад, закрывать бровку. У меня было мало игрового времени, но тренер доверился мне сегодня. Перед игрой было небольшое волнение от того, что мало играл, а после свистка оно пропало», — сказал Елисеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.

Форвард «Торпедо»: к РПЛ готовы, двигаемся в правильном направлении
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019