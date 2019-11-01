Пирошоу «Торпедо», конная полиция и лайк от судьи. Яркие фото матча Кубка России

31 октября в Москве на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в матче 1/8 финала Кубка России «Торпедо» одержало победу над «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий «Торпедо» Иван Сергеев, отправивший мяч в ворота соперника на 53-й минуте.

«Торпедо» вышло в четвертьфинал Кубка России, «Балтика» покинула турнир. В следующем раунде «автозаводцы» сыграют с «Химками», которые обыграли «Оренбург» (2:1).

Напомним, в предыдущих раундах Кубка России «Торпедо» одержало победу в матчах с самарскими «Крыльями Советов» (2:0) и московским «Велесом» (3:3 ДВ, 6:5 по пенальти).

Лучшие кадры с матча «Торпедо» — «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.