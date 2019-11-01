Ребров: не были бы «Спартаком», не пропусти от «Ростова» на последних минутах

Голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился эмоциями от выхода команды в четвертьфинал Кубка России. В 1/8 финала красно-белые на домашнем поле со счётом 2:1 обыграли «Ростов».

«Прекрасная игра на родном стадионе «Открытие Арена». Не пропусти мы на последних минутах, наверное, не были бы «Спартаком». Без нотки драматургии — никак. Джордану Ларссону явно на пользу пошёл приезд его отца.

Болельщики, несмотря на холод и будний день оказали фантастическую поддержку. Спасибо всем, кто пришёл и был с нами в этой непростой игре!

Ну а «Спартак» — с победой! Вперёд, красно-белые!» — написал Ребров в своём «инстаграме».

В четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 4 марта 2020 года.