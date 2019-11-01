Ребров: не были бы «Спартаком», не пропусти от «Ростова» на последних минутах
Голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился эмоциями от выхода команды в четвертьфинал Кубка России. В 1/8 финала красно-белые на домашнем поле со счётом 2:1 обыграли «Ростов».
«Прекрасная игра на родном стадионе «Открытие Арена». Не пропусти мы на последних минутах, наверное, не были бы «Спартаком». Без нотки драматургии — никак. Джордану Ларссону явно на пользу пошёл приезд его отца.
Болельщики, несмотря на холод и будний день оказали фантастическую поддержку. Спасибо всем, кто пришёл и был с нами в этой непростой игре!
Ну а «Спартак» — с победой! Вперёд, красно-белые!» — написал Ребров в своём «инстаграме».
В четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 4 марта 2020 года.
Настоящий Джордан! Второй подряд дубль Ларссона вывел «Спартак» на ЦСКА
«Ростов» Карпина обеспечил напряжённую концовку даже резервным составом. Теперь нас ждёт супердерби в 1/4 финала.
- 1 ноября 2019
-
03:58
-
03:51
-
03:24
-
02:52
-
01:58
-
01:46
-
01:30
-
01:05
-
00:51
-
00:33
-
00:24
-
00:03
- 31 октября 2019
-
23:50
-
23:41
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:39
-
22:31
-
22:21
-
22:21
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:48
-
21:48
-
21:44
-
21:42
Партнерский контент