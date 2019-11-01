Бубнов: появление Тедеско пошло «Спартаку» на пользу

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу красно-белых в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

«В первую очередь, обратил внимание на то, что гости даже не играли «вторым номером» до перерыва, а тотально оборонялись. Лишь пропустив гол в конце тайма, ростовчане зашевелились и смогли в заключительные минуты потрепать соперникам нервы. Думаю, если бы команда Валерия Карпина сразу постаралась создать остроту у ворот «Спартака», сценарий матча был бы другим.



С приходом Доменико Тедеско «Спартак» стал надежнее играть в защите, пропустив за три матча лишь однажды. Кроме того, стали появляться мысль и конструктив в атаке, тем более подбор исполнителей у красно-белых неплохой. Остро играет Бакаев, начали адаптироваться Понсе и Ларссон, плюс есть Шюррле, который будет полезен, когда наберет форму. Так что в целом можно сказать, что появление Тедеско пошло команде на пользу.

Безусловно, «Спартак» сделает ставку на Кубок России, так как через чемпионат пробиться в еврокубки будет сложно. Рано говорить, способны ли москвичи выиграть турнир – прошло слишком мало времени с прихода нового тренера. Посмотрим, как команда будет выглядеть в марте, когда встретится в четвертьфинале с ЦСКА. Но на сегодняшний день «Спартак» по многим параметрам выглядит сильнее соседа. У красно-белых более надёжная и опытная линия обороны, а также большой выбор исполнителей в нападении, тогда как у «армейцев» сейчас молодёжь в защите и почти нет форвардов», — приводит слова Бубнова Sportbox.