Инс: Ибрагимович мог бы стать крёстным отцом в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс поделился мнением о возможном возвращении в клуб нападающего Златана Ибрагимовича, у которого в конце года истекает контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».



«Думаю, если бы Златан захотел вернуться на «Олд Траффорд», он мог бы сделать это. Он стал бы отличным учителем для всех молодых игроков, которых Сульшер хочет ввести в состав. Ибрагимович оказывал бы на команду огромное влияние как на поле, так и за его пределами. «Юнайтед» нужен кто-то, кто способен контролировать раздевалку и быть настоящим лидером, и Златану подходит эта роль. Он мог бы стать крёстным отцом в команде.



Если Ибрагимович перейдёт в «Манчестер», он не будет играть по 90 минут в каждом матче, но он всё ещё великолепный бомбардир. Это мог бы быть краткосрочный контракт. Златану хватило бы 15-20 минут в матче, чтобы приносить команде голы. Его приход также стал бы отличной новостью для болельщиков. На мой взгляд, приглашение Ибрагимовича не требует размышлений. Да и он сам на этом этапе карьеры не сможет попасть в более серьёзный клуб, в этом нет сомнений», — цитирует Инса Goal.com со ссылкой на Paddy Power.

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