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Ибрагимович раскрыл, что значили его слова о возвращении в Испанию

Ибрагимович раскрыл, что значили его слова о возвр
Ибрагимович раскрыл, что значили его слова о возвращении в Испанию
Футбол / Испания 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» раскрыл значение своего заявления о возвращении в Испанию.

Сообщение 38-летнего шведского футболиста оказалось анонсом сотрудничества с букмекерской компанией Bet Hard.

«Не за что, Испания! Златан приглашает испанских игроков на сайт. Не забывайте подходить к игре с ответственностью», — говорится в сообщении Ибрагимовича.

Действующее контрактное соглашение Ибрагимовича с клубом MLS истекает 31 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что «Наполи» может подписать контракт с Ибрагимовичем после того, как он станет свободным агентом. Также футболистом интересуются «Милан» и «Интер».

В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провёл 31 матч за «Гэлакси», в которых забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.

Гендиректор «Гэлакси» сообщил о предстоящих переговорах с Ибрагимовичем
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