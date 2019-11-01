Орлов: если Дзюба здесь король, то зачем ему уезжать в Европу?

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе нет необходимости покидать Российскую Премьер-Лигу накануне чемпионата Европы, который пройдёт летом 2020 года.

«Зенит» играет абсолютно нормально без Дзюбы. Считаю, что дзюбозависимости нет. Широков, назвавший Артёма средним игроком по европейским меркам, близок к истине. Можно ли Дзюбу поставить в топ европейских «столбов»? Посмотрите на трансферный рынок. Кто-то его зовёт? Слухи запускаются, но не зовут. Дело не в возрасте. Если игрок хороший, то его будут звать три-четыре клуба.



Российский футбол не в большой цене. Российские игроки вообще без цены для топ-клубов Европы. Если Дзюба здесь король, то зачем ему уезжать туда? Ради чего? 31 год. Не надо рисковать. Впереди чемпионат Европы, и ему надо быть в форме. Он может хорошо выступить со сборной России, тем более домашние матчи будут», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.