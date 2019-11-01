Орлов: рассчитываю, что «Зенит» победит ЦСКА. Есть минимум 5 плюсов в его пользу

Телекомментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что «Зенит» одержит победу над ЦСКА в матче 15-го тура чемпионата России.
«Рассчитываю, что «Зенит» добьётся положительного результата в матче с ЦСКА. Петербуржцы сейчас сильнее, это очевидно. «Зенит» сильнее ЦСКА по подбору игроков. Есть Дзюба у ЦСКА? Есть у них такой игрок, как Азмун? А как Ракицкий? Как Иванович? А такой игрок, как Барриос, есть у ЦСКА? Вот уже пять плюсов в пользу «Зенита», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.
Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт завтра, 2 ноября, на стадионе «Газпром-Арена». Клуб из Санкт-Петербурга занимает первую строчку в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 32 очка в 14 турах. ЦСКА отстаёт от «Зенита» на 6 очков и находится на пятом месте.
- 1 ноября 2019
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