Орлов: рассчитываю, что «Зенит» победит ЦСКА. Есть минимум 5 плюсов в его пользу

Телекомментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что «Зенит» одержит победу над ЦСКА в матче 15-го тура чемпионата России.

«Рассчитываю, что «Зенит» добьётся положительного результата в матче с ЦСКА. Петербуржцы сейчас сильнее, это очевидно. «Зенит» сильнее ЦСКА по подбору игроков. Есть Дзюба у ЦСКА? Есть у них такой игрок, как Азмун? А как Ракицкий? Как Иванович? А такой игрок, как Барриос, есть у ЦСКА? Вот уже пять плюсов в пользу «Зенита», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт завтра, 2 ноября, на стадионе «Газпром-Арена». Клуб из Санкт-Петербурга занимает первую строчку в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 32 очка в 14 турах. ЦСКА отстаёт от «Зенита» на 6 очков и находится на пятом месте.