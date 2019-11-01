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Розетти: VAR — это проект для футбола, а не для арбитров

Розетти: VAR — это проект для футбола, а не для арбитров
Футбол / Прочие турниры 0

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти поделился мыслями о системе видеоповторов (VAR).

«УЕФА расценивает этот проект как очень важный. Но не стоит забывать, что этот проект для футбола, а не для арбитров. Игра – на первом месте, потом – правильные, хорошие решения, которые принимают арбитры на поле. Для этого нам нужны ответственные судьи. Судья должен принимать решения на футбольном поле, вне завимисомти от того, есть VAR или нет.

«Минимум вмешательства, максимум выгоды». Мне очень нравится этот слоган. Мы прекрасно знаем, что футбол не может быть прекрасным с точки зрения действий арбитров. Мы не идеальны. Достичь 100% эффективности невозможно», — передаёт слова Розетти корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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