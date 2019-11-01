Караваев: «Зениту» нужны три очка в матче с ЦСКА — это моя главная мотивация

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча со своим бывшим клубом ЦСКА в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Афиша «Зенит» — ЦСКА — это всегда большая игра. Она будет очень значимой с точки зрения турнирной борьбы. Но я бы не сказал, что матч с «армейцами» — это что-то мегаважное для меня лично. ЦСКА я всегда буду вспоминать добрым словом и тепло относиться к этой команде, потому что прошёл там всю школу. Я выйду на поле и буду выкладываться на сто процентов, чтобы помочь своей команде выиграть. «Зениту» нужны три очка — это моя главная мотивация», — цитирует Караваева официальный сайт «Зенита».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт завтра, 2 ноября, на стадионе «Газпром-Арена». Клуб из Санкт-Петербурга занимает первую строчку в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 32 очка в 14 турах. ЦСКА отстаёт от «Зенита» на 6 очков и находится на пятом месте.