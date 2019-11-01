Джака исключён из состава «Арсенала» на матч с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери сообщил о решении исключить капитана команды полузащитника Гранита Джаку из заявки на матч с «Вулверхэмптоном» в 11-м туре английской Премьер-лиги.



«Он извинился перед болельщиками и всеми остальными. Теперь наше внимание обращено только на завтрашний матч. Завтра Джака не сыграет, потому что нам нужно на сто процентов сфокусироваться на игре», — приводит слова Эмери The Independent.



Напомним, конфликт между Джакой и фанатами «Арсенала» произошёл во время матча 10-го тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2). После замены хавбека освистали трибуны, в ответ капитан «канониров» приложил руку к уху, спровоцировав болельщиков на ещё большую обструкцию. После этого Джака снял с себя футболку и ушёл в подтрибунное помещение. Позднее футболист выступил с заявлением, в котором принёс извинения за свой поступок.



Матч «Арсенал» – «Вулверхэмптон» состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало – в 18:00 мск.

Да, Джака взбесился, но вот что вытворяли другие капитаны «Арсенала» Черная магия повязки.