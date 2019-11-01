Джака исключён из состава «Арсенала» на матч с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери сообщил о решении исключить капитана команды полузащитника Гранита Джаку из заявки на матч с «Вулверхэмптоном» в 11-м туре английской Премьер-лиги.
«Он извинился перед болельщиками и всеми остальными. Теперь наше внимание обращено только на завтрашний матч. Завтра Джака не сыграет, потому что нам нужно на сто процентов сфокусироваться на игре», — приводит слова Эмери The Independent.
Напомним, конфликт между Джакой и фанатами «Арсенала» произошёл во время матча 10-го тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2). После замены хавбека освистали трибуны, в ответ капитан «канониров» приложил руку к уху, спровоцировав болельщиков на ещё большую обструкцию. После этого Джака снял с себя футболку и ушёл в подтрибунное помещение. Позднее футболист выступил с заявлением, в котором принёс извинения за свой поступок.
Матч «Арсенал» – «Вулверхэмптон» состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало – в 18:00 мск.
- 1 ноября 2019
-
17:58
-
17:50
-
17:35
-
17:26
-
17:10
-
17:04
-
16:51
-
16:38
-
16:36
-
16:08
-
16:03
-
15:55
-
15:48
-
15:35
-
15:00
-
14:49
-
14:44
-
14:35
-
14:30
-
14:24
-
13:56
-
13:55
-
13:13
-
13:08
-
12:51
-
12:42
-
12:33
-
12:21
-
12:15
-
11:58
-
11:50
-
11:10
-
11:00
-
10:41
-
10:32