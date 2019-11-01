Стали известны претенденты на приз лучшему игроку октября в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте огласила имена претендентов на приз лучшему игроку турнира по итогам октября.
1. Джек Грилиш (полузащитник, «Астон Вилла») — 2 гола и 1 результативная передача в 3 матчах.
2. Илкай Гюндоган (полузащитник, «Манчестер Сити») — 1 гол в 3 матчах.
3. Дин Хендерсон (вратарь, «Шеффилд Юнайтед») — 2 матча без пропущенных голов.
4. Юри Тилеманс (полузащитник, «Лестер Сити») — 2 гола и 1 результативная передача в 3 матчах.
5. Джейми Варди (нападающий, «Лестер Сити») — 4 гола в 3 матчах.
6. Виллиан (нападающий, «Челси») — 1 гол и 2 результативные передачи в 3 матчах.
Болельщики могут принять участие в голосовании на сайте EA Sports до 4 ноября, 21:00 мск. При выборе лучшего игрока АПЛ будет также учитываться мнение 20 капитанов лиги и ряда футбольных экспертов. Результаты будут оглашены на следующей неделе.
- 1 ноября 2019
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