Стали известны претенденты на приз лучшему игроку октября в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте огласила имена претендентов на приз лучшему игроку турнира по итогам октября.

1. Джек Грилиш (полузащитник, «Астон Вилла») — 2 гола и 1 результативная передача в 3 матчах.

2. Илкай Гюндоган (полузащитник, «Манчестер Сити») — 1 гол в 3 матчах.

3. Дин Хендерсон (вратарь, «Шеффилд Юнайтед») — 2 матча без пропущенных голов.

4. Юри Тилеманс (полузащитник, «Лестер Сити») — 2 гола и 1 результативная передача в 3 матчах.

5. Джейми Варди (нападающий, «Лестер Сити») — 4 гола в 3 матчах.

6. Виллиан (нападающий, «Челси») — 1 гол и 2 результативные передачи в 3 матчах.

Болельщики могут принять участие в голосовании на сайте EA Sports до 4 ноября, 21:00 мск. При выборе лучшего игрока АПЛ будет также учитываться мнение 20 капитанов лиги и ряда футбольных экспертов. Результаты будут оглашены на следующей неделе.