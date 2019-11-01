Пьянич: матчи никогда не проигрываются из-за арбитров. Это просто оправдание

Полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о жалобах на судейство.

«Матчи никогда не проигрываются из-за арбитров. Это просто оправдание. Когда уходишь с поля после поражения, очень злишься и можешь многое сказать. Но обвинять кого-то другого — самый лёгкий путь. Судьи продолжат делать ошибки, так же как и мы. Сегодня VAR помогает как рефери, так и людям. Я больше не обращаю внимания на комментарии», — сказал Пьянич в интервью Tuttosport.

В нынешнем сезоне Миралем забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт 29-летнего футболиста с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Турнирная таблица Серии А доступна на «Чемпионате».