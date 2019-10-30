Слуцкий иронично сравнил себя с Марадоной, восседающим на троне
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал новый пост в своём «инстаграме». В записи российский специалист сравнил себя с легендарным аргентинцем Диего Марадоной, возглавляющим «Химнасию и Эсгрима». Во время матча с «Ньюэллс» Марадона сидел на троне. Клуб аргентинского специалиста разгромил соперника со счётом 4:0.
«Я вчера на игре», — написал Слуцкий, опубликовав фото Марадоны на троне.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкого.
Накануне, 29 октября, «Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов. В матче 1-го раунда турнира «Витесс» со счётом 2:0 обыграл «Де Графсхап».
В чемпионате Нидерландов «Витесс» занимает третью строчку в турнирной таблице. Клуб из Арнема отстаёт от лидирующего «Аякса» на 6 баллов.
Марадона восседал на троне во время матча «Химнасии» с «Ньюэллсом»
Читайте также
- 30 октября 2019
-
15:55
-
15:32
-
15:30
-
15:09
-
15:03
-
14:59
-
14:55
-
14:48
-
14:43
-
14:28
-
13:59
-
13:48
-
13:48
-
13:20
-
13:19
-
13:19
-
12:59
-
12:59
-
12:45
-
12:41
-
12:38
-
12:36
-
12:13
-
11:57
-
11:46
-
11:35
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:03
-
10:53
-
10:36
-
10:28
-
10:24
-
10:14
Партнерский контент