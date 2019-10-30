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Слуцкий иронично сравнил себя с Марадоной, восседающим на троне

Слуцкий иронично сравнил себя с Марадоной, восседа
Слуцкий иронично сравнил себя с Марадоной, восседающим на троне
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал новый пост в своём «инстаграме». В записи российский специалист сравнил себя с легендарным аргентинцем Диего Марадоной, возглавляющим «Химнасию и Эсгрима». Во время матча с «Ньюэллс» Марадона сидел на троне. Клуб аргентинского специалиста разгромил соперника со счётом 4:0.

«Я вчера на игре», — написал Слуцкий, опубликовав фото Марадоны на троне.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкого.

Накануне, 29 октября, «Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов. В матче 1-го раунда турнира «Витесс» со счётом 2:0 обыграл «Де Графсхап».

В чемпионате Нидерландов «Витесс» занимает третью строчку в турнирной таблице. Клуб из Арнема отстаёт от лидирующего «Аякса» на 6 баллов.

Марадона восседал на троне во время матча «Химнасии» с «Ньюэллсом»
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