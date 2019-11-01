Тонелли предложил судье забрать мяч после его решения, стоившего победы «Наполи»

Защитник «Наполи» Лорензо Тонелли настойчиво предлагал судье Пьеро Джакомелли забрать себе мяч после матча 10-го тура чемпионата Италии с «Аталантой».

29-летний игрок неаполитанцев проследовал за арбитром, который после финального свистка направился к выходу с поля, и протянул ему руку с мячом. Джакомелли проигнорировал действия футболиста и не взял игровой снаряд.

Тонелли предложил арбитру забрать мяч после матча «Наполи» — «Аталанта»

Отметим, что матч между «Наполи» и «Аталантой» завершился со счётом 2:2. Гости сравняли счёт на 86-й минуте. Перед пропущенным голом хозяева претендовали на пенальти. Уже после того, как счёт стал равным, Джакомелли принял решение пересмотреть спорный эпизод с помощью VAR. Однако и после просмотра видеоповтора арбитр не увидел нарушения в штрафной «Аталанты», засчитав тем самым её гол.