ФК ЦСКА — баскетбольному ЦСКА: постараемся продолжить победную поступь в Питере

Московский футбольный клуб ЦСКА поздравил баскетбольных клуб ЦСКА с победой в выездном матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом». Встреча сотоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 70:87.

«Поздравляем! Постараемся продолжить победную поступь #ЦСКА в Питере», — говорится в сообщении футбольных «армейцев» в «Твиттере».

«Будем следить», — написал в ответ баскетбольный ЦСКА.

Напомним, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «армейцы» на выезде сыграют с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 2 ноября, начало — в 19:00 мск.

«Зенит», набрав 32 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, ЦСКА (26) занимает пятое место.