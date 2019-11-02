ФК ЦСКА — баскетбольному ЦСКА: постараемся продолжить победную поступь в Питере
Московский футбольный клуб ЦСКА поздравил баскетбольных клуб ЦСКА с победой в выездном матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом». Встреча сотоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 70:87.
«Поздравляем! Постараемся продолжить победную поступь #ЦСКА в Питере», — говорится в сообщении футбольных «армейцев» в «Твиттере».
«Будем следить», — написал в ответ баскетбольный ЦСКА.
Напомним, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «армейцы» на выезде сыграют с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 2 ноября, начало — в 19:00 мск.
«Зенит», набрав 32 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, ЦСКА (26) занимает пятое место.
«Будто в лохотроне разыгрывают, кто будет судить». Чем недовольны в Петербурге
Назначение на матч «Зенит» – ЦСКА судьи Вилкова вызвало неоднозначную реакцию.
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