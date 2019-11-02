Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 15-го тура

Сегодня, 2 ноября, начнётся 15-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Всего будет сыграно восемь матчей (четыре — 2 ноября, один — 3 ноября и три — 4 ноября).

2 ноября

«Динамо» — «Ахмат» (Москва, 14:00 мск)

«Уфа» — «Локомотив» (Уфа, 14:00 мск)

«Сочи» — «Тамбов» (Сочи, 16:30 мск)

«Зенит» — ЦСКА (Санкт-Петербург, 19:00 мск)

3 ноября

«Краснодар» — «Ростов» (Краснодар, 16:30 мск)

4 ноября

«Урал» — «Оренбург» (Екатеринбург, 14:00 мск)

«Крылья Советов» — «Рубин» (Самара, 16:30 мск)

«Спартак» — «Арсенал» (Москва, 19:00 мск).

С полным расписанием нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.

Действующим победителем РПЛ является «Зенит». В прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 матчах.