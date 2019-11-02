Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 15-го тура

Сегодня, 2 ноября, начнётся 15-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Всего будет сыграно восемь матчей (четыре — 2 ноября, один — 3 ноября и три — 4 ноября).
2 ноября
«Динамо» — «Ахмат» (Москва, 14:00 мск)
«Уфа» — «Локомотив» (Уфа, 14:00 мск)
«Сочи» — «Тамбов» (Сочи, 16:30 мск)
«Зенит» — ЦСКА (Санкт-Петербург, 19:00 мск)
3 ноября
«Краснодар» — «Ростов» (Краснодар, 16:30 мск)
4 ноября
«Урал» — «Оренбург» (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Крылья Советов» — «Рубин» (Самара, 16:30 мск)
«Спартак» — «Арсенал» (Москва, 19:00 мск).
С полным расписанием нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
Действующим победителем РПЛ является «Зенит». В прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 матчах.
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