«Атлетико» ведёт переговоры по 17-летней звезде «Фламенго» Рейньеру

Восходящая звезда бразильского футбола полузащитник «Фламенго» Рейньер Жезус может в скором времени переехать в Европу.
Как сообщает AS, заполучить 17-летнего игрока намерен мадридский «Атлетико». В настоящее время «матрасники» ведут переговоры с бразильским клубом. Сумма отступных в контракте Рейньера составляет € 62 млн, и мадридцы намерены снизить цену. Однако ранее руководство «Фламенго» заявляло, что не продаст Жезуса дешевле, чем Винисиуса Жуниора в «Реал» (€ 45 млн). Ожидается, что за Рейньера «Атлетико» придётся заплатить не менее € 50 млн.
Отмечается, что футболист уже дал согласие на переход в стан «матрасников».
В нынешнем сезоне Рейньер в восьми матчах бразильской Серии А записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.
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