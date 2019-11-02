Почеттино — об Алли: иногда именно непокорные игроки делают разницу на поле

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что верит в возвращение нападающего «шпор» Деле Алли к лучшим игровым кондициям.
«Мы прекрасно знаем, что Алли вернётся. Он настроен решительно. После непростого периода всегда необходимо время, чтобы восстановиться и привести себя в порядок. Пока вы последовательны в действиях и усердно работаете, вы имеете возможность вернуться к лучшим кондициям.
Думаю, это всё ещё сидит в нём. Мы говорили с Алли об улучшении некоторых аспектов игры. Думаю, дьявол появится снова. Не знаю когда, но это наверняка произойдёт.
Если вернуться немного назад, можно вспомнить, что все мы его критиковали. Но я всегда говорил, что Алли мне нравится, потому что иногда непокорные игроки — именно те, кто делают разницу на поле», — приводит слова Почеттино The Guardian.
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