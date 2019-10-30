Хонда присоединится к «Витессу» и будет тренироваться с командой Слуцкого
Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда сообщил, что присоединится к «Витессу» и будет тренироваться с командой Леонида Слуцкого, с которым он работал в стане «армейцев».
«С завтрашнего дня присоединяюсь к тренировкам с «Витессом». Спасибо клубу. Чувствую себя так же, как и 12 лет назад на просмотре», — написал Хонда в своём «твиттере».
В настоящее время 33-летний Хонда имеет статус свободного агента. В период с 2014 по 2017 год японец выступал в составе «Милана». С россонери он выиграл Суперкубок Италии—2016. С 2010 по 2013 год Кейсуке являлся футболистом московского ЦСКА. В составе «армейцев» он сыграл 127 матчей и забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального кубка.
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