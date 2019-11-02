Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» разгромил «Арсенал» со счётом 5:2 и обошёл его в молодёжном первенстве

«Спартак» разгромил «Арсенал» со счётом 5:2 и обошёл его в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В 15-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Арсенал». Матч состоялся на поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 5:2.

Уже к 21-й минуте красно-белым удалось добиться преимущества в три мяча. Авторами голов стали полузащитники Константин Шильцов и Степан Оганесян и защитник Максим Актисов. В начале второго тайма гости сократили отставание в счёте до минимального благодаря точному удару нападающего Руслана Куля на 49-й минуте и автоголу Актисова на 64-й. В дальнейшем забивали только хозяева. На 69-й минуте отличился форвард Николоз Кутателадзе, а на 86-й – хавбек Степан Мельников.

«Спартак», набрав 26 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Арсенал» (25) располагается строчкой ниже.

Россия - Молодёжное первенство. 15-й тур
02 ноября 2019, суббота. 12:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
5 : 2
Арсенал-мол.
Тула
1:0 Шильцов – 8'   2:0 Оганесян – 16'   3:0 Актисов – 21'   3:1 Куль – 49'   3:2 Актисов – 65' (автогол)   4:2 Кутателадзе – 69'   5:2 Мельников – 89'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019