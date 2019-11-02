«Спартак» разгромил «Арсенал» со счётом 5:2 и обошёл его в молодёжном первенстве

В 15-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Арсенал». Матч состоялся на поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 5:2.



Уже к 21-й минуте красно-белым удалось добиться преимущества в три мяча. Авторами голов стали полузащитники Константин Шильцов и Степан Оганесян и защитник Максим Актисов. В начале второго тайма гости сократили отставание в счёте до минимального благодаря точному удару нападающего Руслана Куля на 49-й минуте и автоголу Актисова на 64-й. В дальнейшем забивали только хозяева. На 69-й минуте отличился форвард Николоз Кутателадзе, а на 86-й – хавбек Степан Мельников.



«Спартак», набрав 26 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Арсенал» (25) располагается строчкой ниже.